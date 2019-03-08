Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компаниях

Норвежский фонд национального благосостояния (ФНБ), который является крупнейшим в мире, продаст часть своих нефтегазовых активов. Об этом сообщает «Би-би-си».

Подчеркивается, что размер данного ФНБ составляет $1 трлн. Ему принадлежат акции таких компаний, как BP, Shell и France's Total, а их стоимость оценивается в $37 млрд.

Как отмечается, продажа активов будет означать, что зависимость от цен на нефть снизится. Однако в министерстве финансов Норвегии заявили, что нефть все равно будет играть важную роль в экономике страны.