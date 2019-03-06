При строительстве газопровода в Ленобласти украли 700 млн рублей

Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. в ходе строительства газопровода в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2012 году компания «Газпром инвест» заключила договор с компанией «Омега» почти на 2 млрд руб., согласно которому она стала генеральным подрядчиком реализации проекта газопровода к Приозерску. Строительство четырех очередей было рассчитано до конца 2014 года, но к настоящему моменту сдана только первая очередь.

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При этом отмечается, что, несмотря на невыполнение работ по договору, «путем подписания актов выполненных работ» подрядчик заполучил почти 1,7 млрд руб.

Ранее сообщалось, что по делу Арашуковых задержан замглавы «Газпром межрегионгаз Махачкала».