Володин прервал Орешкина в Госдуме из-за «неудовлетворительных ответов»

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительственный час с участием главы Минэкономразвития Максима Орешкина было решено перенести по причине неудовлетворенности депутатов ответами министра, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Депутатов не удовлетворили ответы Орешкина на вопросы по реализации национальных проектов, которые заявлены в указе президента Владимира Путина. Володин раскритиковал главу МЭР и призвал «брать и делать то, что сделал президент».

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Спикер Госдумы предложил министру подготовиться к новому докладу, предварительно обсудив вопрос с фракциями, а «затем прийти и предложить варианты действительно развития».

Ранее Володин отчитал МЭР из-за критики Счетной палаты.