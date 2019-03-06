Орешкин уточнил прогноз по ВВП и инфляции в 2019 году

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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин во время выступления в Госдуме дал прогноз по ВВП и инфляции в 2019 году, передает РИА «Новости».

По его словам, ведомство сохранило прогноз по росту ВВП по итогам года в 1,3%. Он добавил, что инфляция при этом составит 4,3%.

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«Ускорение инфляции и замедление экономического роста будет носить временный характер … если говорить о годе в целом, мы по-прежнему ожидаем рост ВВП на уровне 1,3%, инфляция будет 4,3%», — отметил Орешкин.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году.