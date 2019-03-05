Reuters: Евросоюз расширит черный список офшоров

Страны Евросоюза разработали новый проект черного списка офшоров, которые не обеспечивают финансовую прозрачность и не предпринимают меры для борьбы с налоговыми преступлениями, передает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС.

Сообщается, что «черный список» могут пополнить до 15 территорий, в числе которых Оман, острова в Тихом океане и Карибском бассейне. Также рассматривается вопрос о включении в список ОАЭ и Бермудских островов.

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Предполагается, что проект будет утвержден в среду, 6 марта, после чего 12 марта его должен будет подписать министр финансов ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС расширил «черный список» по Ирану.