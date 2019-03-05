В Чехии объяснили выгоду строительства «Северного потока — 2»
Глава чешского минпромторга Марта Новакова рассказала о выгоде строительства «Северного потока — 2» для Праги, передает РИА «Новости».
По ее словам, ряд факторов, связанных с реализацией проекта, является выгодным для страны. В частности строительство газопровода сделает стратегическую роль страны в международной транспортировке газа более значительной.
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«Произойдет рост экономики, связанный с масштабным развитием строительных работ в республике», — сказала Новакова.
Она подчеркнула, что при этом чешская сторона разделяет позицию, которая предполагает, что транспортировки газа через украинскую территорию должны продолжиться.
Ранее в ЕК заявили, что поправки к газовой директиве коснутся «Северного потока — 2».