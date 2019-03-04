Посол пообещал «жесткую» реакцию в случае угрозы российским инвестициям в Венесуэле

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Российский посол в Каракасе Владимир Заемский заявил, что российская сторона отреагирует «самым жестким» образом, если будут предприняты попытки лишить компании России инвестиций в Венесуэле. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам посла, в настоящее время существуют риски в отношении российских инвестиций в Венесуэлу. При этом совместные российско-венесуэльские проекты прошли согласование и соответствуют международному праву.

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«Если же будут предприниматься попытки лишить российские компании вложений в экономику страны, будем реагировать на это самым жестким образом», — сказал Заемский.

Он добавил, что Россия для этого использует все доступные средства международного права.

Ранее сообщалось, что Гуайдо вернулся в Венесуэлу.