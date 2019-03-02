Кудрин указал на слабость ведомственных баз данных в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал низким текущий уровень информатизации большинства российских министерств и ведомств, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что базы данных большей части ведомств обновляются редко, хотя на эти цели ежегодно направляется около 100 млрд руб. При этом глава Счетной палаты отметил, что существуют и ведомства, где информация представлена качественно.

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«Качество настолько разное, просто как небо и земля», — заявил Кудрин.

По его словам, Счетной палате необходимы в работе «более строгие данные», а имеющимися в наличии пользоваться получается не всегда.

Данное заявление он сделал во время выступления на Дне открытых данных в Фонде развития интернет-инициатив.

Ранее Кудрин посетовал на отсутствие «чувства налогоплательщика» у россиян.