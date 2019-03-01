Россия и США снизят до $160 сбор за все виды виз
Министерство иностранных дел России заявило, что Москва и Вашингтон договорились о возобновлении практики взимания сбора в размере $160 за все виды виз. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно сообщению, практика взимания сбора в размере $160 за все виды виз возобновится с 4 марта.
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В ведомстве также добавили, что этот шаг является хорошим примером сотрудничества России и США.
В МИД подчеркнули, что данное соглашение позволит расширить деловые и культурные контакты между американцами и россиянами.
Ранее в посольстве США в России ответили на вопрос о приостановке выдачи виз.