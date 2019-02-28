В Минтруде отреагировали на публикацию о «массовых сокращениях» в России

В российском Минтруде прокомментировали публикацию СМИ о сокращениях, которые могут произойти в России весной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявили в ведомстве, в стране не ожидаются «массовые увольнения».

«В целом динамика движения рабочей силы остается стабильной в течение последних лет», — заявили в ведомстве.

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Также в Минтруде напомнили, что работодатель должен проинформировать службу занятости за два месяца до планируемого сокращения, но это не означает, что все сотрудники будут уволены.

Ранее в Минтруде рассказали, кто может стать жертвой увольнения весной.