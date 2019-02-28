ТАСС: в конгрессе США представлен законопроект, требующий раскрытия доходов президента РФ

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В палате представителей США подготовили законопроект с требованием к американскому разведывательному сообществу представить данные о размерах доходов и имуществе президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, законопроект был подготовлен демократом Валом Демингом и представителем республиканской партии Элизой Стефаник.

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Как отмечается, конгрессмены выдвинули эту инициативу из-за «предпринимавшихся Россией» попытках подорвать демократию США.

Ранее сообщалось, что сенат США не нашел сговора между американским лидером Дональдом Трампом и Россией.