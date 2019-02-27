В США хотят ввести санкции против 24 сотрудников ФСБ

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Американские сенаторы предложили ввести новые антироссийские санкции на 24 сотрудников российского ФСБ из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте конгресса.

Отмечается, что санкции коснутся сотрудников, которые до этого не попадали под них.

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Согласно проекту, санкционные меры будут действовать до тех пор, пока американская сторона не убедится, что задержанных украинских моряков не отпустили.

Уточняется, что санкции должны начать действовать через 90 дней послу вступления закона в силу.

Ранее сообщалось, что послы ЕС внесли в черный список восемь россиян.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.