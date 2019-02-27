Силуанов оценил затраты на реализацию послания Путина

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Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании президента с членами правительства заявил, что на реализацию поставленных в послании Федеральному собранию задач потребуется 900 млрд рублей до 2024 года, сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что был проведен примерный расчет финансовых потребностей на выполнение поручений президента.

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«Это более 900 млрд рублей на промежутке от 2019 до 2024 года. Мы заложим в планы на предстоящий год при уточнении бюджета необходимые ресурсы», — отметил Силуанов.

Вице-премьер добавил, что при подготовке бюджетов на предстоящую трехлетку эти средства будут изысканы.

Ранее Силуанов заявлял, что на реализацию послания Путина потребуется 100-120 млрд рублей ежегодно.