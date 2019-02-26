Новак рассказал о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак в онлайн-интервью «Газете.Ru» рассказал о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

По словам Новака, еще в первый раз, когда Россия выходила на цифру сокращения в 300 тыс. б/с два года назад, это делалось плавно, в течение нескольких месяцев в связи со спецификой добычи России в условиях Крайнего севера.

Реклама

«В настоящее время мы полностью соответствуем заключенным договоренностям: исполняем полностью обязательства и постепенно сокращаем добычу. В течение двух месяцев, к 1 февраля, мы вышли на сокращение добычи где-то в 90-100 тыс. б/с относительно октября 2018 года. А учитывая, что в декабре у нас показатели добычи были выше, чем в октябре, где-то на 50 тыс. баррелей, то относительно декабря сокращение сейчас составило уже почти 140-150 тыс. б/с», — заявил Новак.

Он отметил, что «это достаточно большие и высокие темпы сокращения».

По его словам, к концу марта-началу апреля, Россия на те параметры, которые были оговорены в рамках соглашения.

Ранее Новак заявил, что США в вопросе реализации проекта «Северный поток-2» продавливают свой сжиженный природный газ (СПГ) в Европу.