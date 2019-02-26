Ущерб от «черных лесорубов» вырос в России, несмотря на снижение объемов незаконной рубки

В прошлом году ущерб от деятельности «черных лесорубов» вырос до 11,6 млрд рублей, хотя объемы самой вырубки снизились, стало известно «Газете.Ru».

«Благодаря принятым мерам в 2018 году достигнуто снижение объема незаконной рубки лесных насаждений на 37%», — заявили в Рослесхозе.

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В 2017 году незаконная вырубка составила 1,7 млн куб. м, а в 2018-м — 1,1 млн куб. м. Однако, если воспользоваться калькулятором, снижение получается не на 37%, а на 35,3%.

Кроме того, по просьбе «Газеты.Ru» ведомство посчитало ущерб от незаконной вырубки. Оказалось, что в 2017 году он составил 11,5 млрд руб. А в 2018-м — вырос до 11,6 млрд руб.

В Рослесхозе на вопрос о расхождении данных, пояснили, что такая статистика поступает из регионов. Сейчас она собрана, а через две недели начнется ее проверка на корректность.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».