Греф заявил о потерянных «миллиардах рублей» из-за искусственного интеллекта

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Глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на «Уроке цифры» заявил, что банк терял «миллиарды рублей» из-за ошибок искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что искусственный интеллект «как правило» принимает решения «в больших системах». Греф отметил, что «маленькая ошибка» в алгоритме может приводить к «очень большим последствиям». По его словам, Сбербанк терял «большие деньги» из-за подобных ошибок.

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Греф заметил, что в Сбербанке учились на ошибках, вставляя «фильтры», чтобы «калибровать, верифицировать» систему искусственного интеллекта. Он также отметил, что одним из достоинств использования автоматизированных систем в банке является то, что они могут решать «неинтересные, повседневные» задачи. Глава банка заключил, что впоследствии все «достаточно операционные» будет выполнять искусственный интеллект.

В октябре прошлого года сообщалось, что «Россети» и Сбербанк договорились сотрудничать в разработке, поиске и привлечении новых технологий.