Telegraph: власти Британии решили перенести Brexit

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Правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, премьер-министр Британии Тереза Мэй планирует официально обратиться с этой просьбой к ЕС.

Как отмечается, в британском правительстве считают, что двух месяцев будет достаточно для того, чтобы вывести ситуацию вокруг Brexit из тупика.

Ранее стала известна новая дата голосования по Brexit в британском парламенте.