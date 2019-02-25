Telegraph: власти Британии решили перенести Brexit
Правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
По данным издания, премьер-министр Британии Тереза Мэй планирует официально обратиться с этой просьбой к ЕС.
Как отмечается, в британском правительстве считают, что двух месяцев будет достаточно для того, чтобы вывести ситуацию вокруг Brexit из тупика.
Ранее стала известна новая дата голосования по Brexit в британском парламенте.