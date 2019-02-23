США и Китай договорились по валютному регулированию

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Министр финансов США Стивен Мнучин проинформировал об итогах американо-китайских переговоров, передает CNBC.

По словам министра, на переговорах Вашингтону и Пекину удалось достичь прогресса. При этом консультации между сторонами продлятся дольше, чем было запланировано изначально, а китайская делегация задержится в США еще на два дня. Мнучин заметил, что речь идет о «финальном соглашении», определяющим валютное регулирование рынка.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают стратегию «троянского коня» против России и Китая.