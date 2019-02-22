В Минэнерго отчитались о значительном росте поставок угля из России

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В Министерстве энергетики заявили, что в 2018 году поставки угля на Украину выросли на 29%. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным Минэнерго, в прошлом году на Украину было поставлено 12,4 млн т угля.

В министерстве спрогнозировали, что в нынешнем году объем поставок этого вида топлива на Украину будет находиться на уровне 2018 года.

Ранее стало известно, что Белоруссия начала экспортировать российский уголь на Украину. Отмечалось, что в прошлом году в страну доставили 854 тыс. т российского угля из Белоруссии.