В Минэнерго отчитались о значительном росте поставок угля из России
В Министерстве энергетики заявили, что в 2018 году поставки угля на Украину выросли на 29%. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным Минэнерго, в прошлом году на Украину было поставлено 12,4 млн т угля.
В министерстве спрогнозировали, что в нынешнем году объем поставок этого вида топлива на Украину будет находиться на уровне 2018 года.
Ранее стало известно, что Белоруссия начала экспортировать российский уголь на Украину. Отмечалось, что в прошлом году в страну доставили 854 тыс. т российского угля из Белоруссии.