Минфин Украины осуществит внешний займ на сумму до $630 млн
Минфин Украины намерен осуществить внешние заимствования путем получения кредитов в евро, передает «112 Украина».
Как отмечается, кабмин уже предоставил соответствующее разрешение.
На телеканале уточнили, что сумма заимствований не будет превышать эквивалент $630 млн.
Реклама
«Внешнее государственное заимствование будет осуществлено путем привлечения кредита на общую сумму в евро, что не превышает эквивалент 630 млн. долларов США», — говорится в сообщении кабмина.
Подчеркивается, что данные средства минфин одолжит максимально под 5,9% годовых, комиссия за организацию кредита составит 0,8%.
Ранее сообщалось, что на Украине предложили разорвать все отношения с МВФ.