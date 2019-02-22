Минфин Украины осуществит внешний займ на сумму до $630 млн

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Минфин Украины намерен осуществить внешние заимствования путем получения кредитов в евро, передает «112 Украина».

Как отмечается, кабмин уже предоставил соответствующее разрешение.

На телеканале уточнили, что сумма заимствований не будет превышать эквивалент $630 млн.

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«Внешнее государственное заимствование будет осуществлено путем привлечения кредита на общую сумму в евро, что не превышает эквивалент 630 млн. долларов США», — говорится в сообщении кабмина.

Подчеркивается, что данные средства минфин одолжит максимально под 5,9% годовых, комиссия за организацию кредита составит 0,8%.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили разорвать все отношения с МВФ.