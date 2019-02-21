Госдума рассмотрит предложение о передаче пенсий по наследству

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Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект об изменении закона о страховых пенсиях, который предполагает появление механизма наследования пенсионных выплат, передает РИА «Новости».

Законопроект будет рассмотрен на заседании в четверг, 21 февраля.

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В пояснительной записке говорится, что человек, на протяжении жизни уплачивавший взносы, должен иметь гарантии по их возврату ему самому или его наследникам.

При этом отмечается, что появление механизма наследования пенсий может привести к увеличению обязательных взносов в Пенсионный фонд, так как ведомству придется платить не только живым пенсионерам, но и их наследникам.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что индексация пенсий и ежегодных денежных выплат должна быть проведена сверх прожиточного минимума.