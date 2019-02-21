WSJ: Зимбабве решило отвязаться от доллара

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Центральный банк Зимбабве объявил, что хранящиеся в банках цифровые доллары, а также суррогатная валюта, которая привязана к доллару США, больше не будут торговаться к американскому доллару в соотношении 1:1. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В газете также отметили, что Зимбабве «фактически» вводит новую валюту. Глава Центробанка Джон Мангудья пояснил, что электронные доллары и суррогатная валюта будут переименованы в RTGS (Real Time Gross Settlement, «Валовые расчеты в реальном времени») и будут торговаться на новом межбанковском валютном рынке.

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По словам Мангудьи, данный шаг оказался необходимым из-за того, что в Зимбабве заканчиваются доллары США, которые торгуются на черном рынке с премией в 300-400%.

В январе нынешнего года сообщалось, что Россия и Зимбабве договорились об усилении экономического партнерства.