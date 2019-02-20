В Ростовской области «убрали» свалки при помощи фоторедактора

Чиновник из города Семикаракорска в Ростовской области «ликвидировал» три мусорные свалки с помощью фоторедактора, сообщает «Бизнес-online».

В фальсификации отчета об уборке мусора его уличили активисты ОНФ.

Как отметили активисты, на одной из фотографий они обнаружили одни и те же фрагменты, точь-в-точь повторяющие друг друга.

Реклама

«Они выезжают на место, фотографируют под другим ракурсом и в другое время года, а потом уже в редакторе «замазывают» образовавшуюся свалку, и все — идеальный пейзаж готов», — сообщил координатор проекта ОНФ в Ростовской области Алексей Мирошниченко.

Ранее сообщалось, что в Омске призвали убрать с улиц снег в стиле фильма «Три билборда...».