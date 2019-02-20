Почта Банк объединил программы лояльности разных брендов в одной карте
Почта Банк совместно с компанией Visa запускает дебетовую карту «Марки», объединяющую программы лояльности брендов из различных категорий. Карта дает возможность накапливать бонусы за все ежедневные покупки и использовать их у одного из партнеров программы. На первом этапе к программе подключились 8 партнеров: «Перекресток», «Пятерочка», «Ростелеком», «Горздрав», «36,6», «Одноклассники», «АльфаСтрахование», «М.Видео». В дальнейшем список партнеров программы будет расти, говорят в кредитной организации.
«Уникальным преимуществом карты Visa «Марки» Почта Банка является возможность с помощью одной карты управлять своей программой лояльности: выбирать и менять бонусную программу партнера исходя из своих покупательских предпочтений и ежедневных трат, а также увеличить начисления в своей любимой программе», — указано в сообщении банка.
Накопленные бонусные единицы можно будет использовать по условиям программы лояльности одного из партнеров. За каждые потраченные по карте 100 рублей ее владелец будет получать до 10 бонусных единиц в зависимости от партнера и остатка по карте (если остаток более 20 тыс. руб., то бонусы выше – до 20 единиц).
«Уже в этом году список дополнят другие популярные бренды – авиакомпании и сервисы путешествий, автозаправки, телеком-компании, рестораны и многие другие», — говорит вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса банка Григорий Бабаджанян.
Управлять своей программой можно в личном кабинете на сайте программы. Комиссия за обслуживание карты составляет 500 рублей в год начиная со второго года, комиссия за выпуск – 500 рублей. В ближайшее время появится возможность заказать карту «Марки» в специально разработанном дизайне. Оформить заявку и получить карту «Марки» можно за один визит в любом отделении Почта Банка.
Почта Банк создан в 2016 году, акционерами в равных долях по 49,999988% акций являются банк ВТБ и «Почта России», две акции принадлежат предправления Дмитрию Руденко. Сеть развивается на базе почтовых отделений, а также собственных отделений банка.