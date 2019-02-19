Минфин поручил проработать введение налогового режима для самозанятых в России с 2020 года

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов поручил профильным ведомствам представить предложения о распространении налогового режима для самозанятых по всей стране с 2020 года, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря Силуанова Андрея Лаврова, поручение министр дал по итогам заседания коллегии Минфина, посвященного итогам деятельности подведомственных служб.

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«Минфину совместно с ФНС и другими заинтересованными ведомствами обеспечить проведение эксперимента по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и представить предложения о его распространении на все субъекты РФ с 2020 года», — сказал Лавров.

Новый режим для самозанятых предполагает уплату налогов от реализации товаров, работ, услуг м по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Пока проект по введению налога на профессиональный доход реализуется в четырех субъектах: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

Ранее в Госдуме назвали количество самозанятых в России.