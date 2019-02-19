В Минпромторге отреагировали на идею закрывать супермаркеты в выходные

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Министерство промышленности и торговли России назвало безосновательным предложение закрывать супермаркеты по выходным, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни. В пресс-службе Минпромторга завили, что не получали законопроект Кондратьева.

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«Министерство сформулирует позицию при поступлении законопроекта», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что ведомству непонятны преследуемые цели и ожидаемые результаты законодательной инициативы Кондратьева.