Госдума снизила нагрузку на должников по ипотечным кредитам

Госдума приняла закон, который облегчает положение должников по ипотечным кредитам, передает РИА «Новости».

По действующим правилам при просрочке выплат по ипотеке каждый из солидарных должников должен заплатить помимо долга и процентов исполнительский сбор в размере 7%.

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«Зачастую это немаленькая сумма, которая может достигать десятков, а то и сотен тысяч рублей. Принятый нами закон эту норму отменяет – теперь исполнительский сбор составит 7% со всех солидарных должников вместе взятых», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, закон полностью освобождает от уплаты исполнительского сбора граждан, участвующих в госпрограммах помощи заемщикам.

Ранее президент России Владимир Путин прогнозировал снижение ставок по ипотеке.