В ФАС объяснили, почему должны расти цены на продукты
Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов объяснил, почему цены на продукты должны расти, передает РИА «Новости».
Он заявил, что и снижение, и повышение цен — «это нормальное явление для рыночной экономики».
По его словам, граждане должны понимать, что при низких ценах невозможно развитие производства.
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Представитель ФАС пояснил, что снижение и рост цен — это нормальное явление и внимание ведомства куда больше привлекает ситуация, когда цены держатся на одном уровне, так как это может указывать на картельный сговор.
Ранее в ФАС рассказали о проверках необоснованного роста цен.