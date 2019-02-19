В ФАС объяснили, почему должны расти цены на продукты

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Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов объяснил, почему цены на продукты должны расти, передает РИА «Новости».

Он заявил, что и снижение, и повышение цен — «это нормальное явление для рыночной экономики».

По его словам, граждане должны понимать, что при низких ценах невозможно развитие производства.

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Представитель ФАС пояснил, что снижение и рост цен — это нормальное явление и внимание ведомства куда больше привлекает ситуация, когда цены держатся на одном уровне, так как это может указывать на картельный сговор.

Ранее в ФАС рассказали о проверках необоснованного роста цен.