«Ведомости»: в Европе отказались от российских SSJ-100

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Единственный европейский эксплуатант российских самолетов Sukhoi Superjet 100 ирландская авиакомпания CityJet возвращает России семь судов, полученных в лизинг. Об этом пишет газета «Ведомости».

Издание отмечает, что ирландская авиакомпания перестала указывать семь самолетов SSJ100. Их ирландская авиакомпания получила в лизинг в 2016–2017 годах.

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Подчеркивается, что теперь на сайте CityJet в списке самолетов указаны только региональные суда.

По данным РИА «Новости», в российской компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) пока не комментируют данную информацию.

Ранее президент «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов допустил, что ирландская компания может прекратить эксплуатацию самолетов SSJ100.