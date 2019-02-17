Экс-премьер заявил об интересе ФБР к растрате госкредитов на Украине

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что ФБР расследует, как использовались кредитные средства, выданные стране. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «112 Украина».

По его словам, в 2019 году Национальный банк Украины (НБУ) вывел из страны $3,5 млрд в «офшоры», но при этом страна заняла $2 млрд у Международного валютного фонда (МВФ) и миллиард долларов во Всемирном банке. Азаров заверил, что «взял» эти данные у НБУ.

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«Иностранные партнеры уже много раз делали замечание киевскому режиму и предупредили: ребята, аккуратнее с теми деньгами, что мы вам даем. И я знаю, что ведется расследование, сейчас ФБР этим занимается», — сказал Азаров.

Он не уточнил, откуда ему известно о расследовании ФБР.

Ранее Азаров призывал президента страны Петра Порошенко уйти в отставку и попросить прощения у украинцев за бедность в стране.