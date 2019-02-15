Арестован советник основателя инвесткомпании Baring Vostok

Басманный суд Москвы арестовал советника председателя правления ПАО «Норвик Банк», бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева по делу о мошенничестве в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви, передает РИА «Новости».

Подозреваемый и его адвокат возражали против такой меры пресечения, так как у Кордичева трое детей и престарелые родители.

Реклама

Кроме того, уже при допросе в качестве подозреваемого, отметил адвокат, Кордичев «выдал следствию всю информацию об этом преступлении, о соучастниках и их роли».

Кордичев пообещал сотрудничать со следствием.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс».