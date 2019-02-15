По делу о хищении 2,5 млрд у банка «Восточный» арестован гражданин Франции

Басманный суд арестовал партнера по индустрии финансового сектора крупной инвесткомпании Baring Vostok, гражданина Франции Филиппа Дельпаля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

Как отмечается, его арест продлится до 13 апреля.

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«Суд постановил избрать меру пресечения в виде под стражу», — заявила судья Евгения Николаева.

Ранее была названа причина задержания основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви.

Майк Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс» при помощи мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро».