Дмитрия Медведева заинтересовали инновационные разработки Тверской области

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе осмотра экспозиции Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля посетил стенд Тверской области. Внимание главы правительства привлекли инновационные разработки тверских компаний.

Губернатор Игорь Руденя ознакомил Дмитрия Медведева с уникальной разработкой научно-производственного концерна «БАРЛ» – высокодетальным космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли. Планируется, что первый собранный в Тверской области спутник будет запущен на орбиту в 2021 году. Он оснащен высокоточной оптико-электронной аппаратурой, при этом весит всего 46 кг, тогда как масса аппаратов, которые используются в настоящее время, превышает 2 тонны. Ожидается, что разработка будет задействована для мониторинга сельскохозяйственных площадей, лесного фонда, при создании картографических и навигационных систем, а также для наблюдений за состоянием Северного морского пути в Арктике.

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Также концерн «БАРЛ» планирует создать в Тверской области высокотехнологичный комплекс по производству малых космических аппаратов дистанционного зондирования и ключевых элементов наземной инфраструктуры космических систем. Игорь Руденя предложил под этот проект площадку технопарка «Эммаусс», который создается в Тверской области.

Дмитрий Медведев и Игорь Руденя приняли участие в церемонии подписания договора по крупнейшей в мире закупке железнодорожного транспорта. Тверской вагоностроительный завод до 2025 года поставит Федеральной пассажирской компании 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги. Сумма контракта – 237 млрд рублей без НДС.

В рамках РИФ-2019 также заключено соглашение о сотрудничестве правительства Тверской области и компании «Лукойл», которое предусматривает создание в регионе современных автозаправочных комплексов, плавучих заправочных станций для маломерных судов в акватории Волги и других водоёмов, заправочных комплексов для вертолётов. Документ подписали губернатор Игорь Руденя и президент компании Вагит Алекперов.

Кроме того, на площадке форума состоялась встреча Игоря Рудени с председателем правления ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко, в ходе которой подтверждено начало работ по проектированию северного обхода Твери.

«Строительство северного обхода даст возможность завершить строительство транспортного кольца вокруг Твери. Таким образом, мы сформируем очертания современной тверской агломерации. Это будет новый этап развития города, повысится транспортная доступность в регионе, появятся переходы через Волгу со стороны Москвы, появится возможность объезда города грузовым транспортом», – прокомментировал Игорь Руденя.

Тверской губернатор также принял участие в пленарном заседании форума. В ходе работы круглого стола, который провел министр энергетики РФ Александр Новак, Игорь Руденя предложил рассмотреть возможность объединения активов компаний «ФСК ЕЭС», Россети, «МРСК Центра», что позволит уменьшить издержки, обеспечить устойчивую тарифную политику.