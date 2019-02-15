Глава МВФ призвала развивающиеся страны отказаться от консалтинговых фирм

Глава Международного валютного фонда МВФ Кристин Лагард призвала развивающиеся страны отказаться от глобальных консалтинговых фирм, передает News 1.

Она раскритиковала консультантов этих фирм и попросила представителей McKinsey и Boston Consulting Groups, входящих в «большую тройку», выслушать ее замечания по поводу их поведения.

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«Я вижу, что многие, многие страны с низкими доходами и страны с формирующимся рынком вынуждены тратить миллионы долларов на привлечение консультантов для разработки стратегии развития», — сказала Лагард.

По ее мнению, такие страны «должны сэкономить» и сосредоточить деньги внутри страны и следовать «17 принципам развития», которые сформулированы ООН.