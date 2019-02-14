«МигКредит» первым среди МФО получил кредитный рейтинг от АКРА
МФК «МигКредит» стала первой компанией из сферы микрофинансирования, которая получила кредитный рейтинг от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Эксперты агентства присвоили «МигКредит» рейтинг на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
В пояснительной записке агентства отмечается, что данный рейтинг обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем при адекватной позиции по капиталу и удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.
Позитивная оценка бизнес-профиля «МигКредит» объясняется сильными позициями на рынке микрофинансирования: компания стабильно входит в число крупнейших отраслевых игроков по объему портфеля микрозаймов и выдач.
Положительным моментом, с точки зрения АКРА, является диверсификация как на продуктовом (потребительские займы, целевое и залоговое кредитование), так и на региональном уровне (присутствие в 43 регионах, а также развитые каналы онлайн продаж).
Эксперты агентства отмечают, что «МигКредит» обладает существенным запасом по капиталу. Показатель достаточности капитала на 1 октября 2018 года составляет 57,3% при установленном Банком России минимальном уровне в 6%. Рентабельность бизнеса превышает 19%, что является высоким показателем для отрасли микрофинансов.
Кроме того, АКРА ожидает, что регуляторные требования в части ограничения предельной задолженности заемщика по потребительским займам и полной стоимости кредита не окажут существенного влияния на рентабельность компании в виду небольшой доли «займов до зарплаты».
По словам гендиректора «МигКредит» Олега Гришина, озабоченность АКРА показателем проблемной задолженности на балансе нивелируется высоким уровнем резервов и не оказывает негативного влияния на кредитоспособность, финансовый результат и ликвидность компании.
«Мы очень рады тому, что оказались пионерами среди МФО в получении кредитного рейтинга от АКРА. Агентство известно своими жесткими требованиями и бескомпромиссной позицией при оценке компаний. Рейтинг ВВ-(RU) является достаточно высоким для микрофинансового рынка и стал еще одним свидетельством прозрачного и цивилизованного ведения бизнеса нашей компанией», - отметил Гришин.