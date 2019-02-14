Sun: британский министр сорвал резкими заявлениями переговоры с Китаем

Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа отказал в участии в торговых переговорах с министром финансов Великобритании Филипом Хаммондом из-за резких высказываний в адрес Китая, сделанных главой министерства обороны Гэвином Уильямсоном. Об этом сообщил таблоид The Sun.

Отмечается, что китайский чиновник резко отменил встречу в понедельник, 11 февраля, спустя несколько часов после заявления главы минобороны Британии. Китайская сторона для участия в торговых переговорах предложила чиновников более низкого ранга.

Реклама

В своем выступлении британский министр заявил, что авианосец Queen Elizabeth будет спущен на воду в Тихоокеанском регионе. Своими заявлениями Уильямсон также вызвал недовольство и членов британского кабмина, которые понимали, что Китай плохо отреагирует на его речь.

По итогам переговоров стороны планировали достичь договоренностей о возобновлении поставок мяса птицы из Великобритании, а также косметических средств, говорится в материале. Сумма сделки оценивалась около $2,6 млрд в год.

Ранее сообщалось, что британская газета The Guardian обвинила главу минобороны Британии в потере мозгов.