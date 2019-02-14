«Россети» и ВЭБ.РФ договорились о совместных проектах в области цифровой трансформации сети

ПАО «Россети» и ВЭБ.РФ заключили в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации электросетей и диверсификации деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Подписи под документом поставили гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

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Стороны готовы определить проекты, направленные на развитие и внедрение цифровых технологий в электросетевом комплексе, в том числе с использованием российской высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

«Убежден, что такое объединение усилий бизнеса и института развития поможет найти точки соприкосновения финансового и промышленного потенциала для реализации нашего масштабного проекта по цифровой трансформации электроэнергетической отрасли и достичь наибольшего мультипликативного эффекта не только для каждой из сторон, но и всей экономики в целом», – отметил Ливинский.

«Для реализации подобных проектов ВЭБ.РФ готов финансировать покупателей такой продукции по льготной ставке. ВЭБ.РФ в настоящее время работает над расширением инструментов финансирования для стимулирования спроса на российскую продукцию гражданского назначения», – заявил в свою очередь Шувалов.

Меморандум предусматривает стимулирование развития производства продукции гражданского назначения для нужд компаний группы «Россети» и взаимодействие при реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».