Airbus сворачивает производство A380

Европейская компания Airbus проинформировала о том, что закончит выпускать самые крупные серийные воздушные лайнеры Airbus A380, передает ТАСС.

В компании объяснили, что решение связано с сокращением портфеля заказов компании Emirates на эти лайнеры со 162 до 123 , что привело к отсутствию оснований для продолжения выпуска самолетов.

Реклама

«Это приведет к прекращению поставок А380 в 2021 году», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, несмотря на прекращение производства, самолетам Airbus A380 по-прежнему будет оказываться техническая поддержка. Компания Emirates решила заказать вместо Airbus A380 40 самолетов A330-900 и 30 лайнеров A350-900.

Ранее сообщалось, что Словакия намерена порвать с российской военной техникой.