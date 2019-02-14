В ЦБ сравнили эффекты от новых санкций и санкций 2014 года

Первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов заявил, что эффект от возможных новых ограничений будет гораздо меньше, чем в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Россия имеет достаточный опыт работы в условиях санкций.

Швецов также заявил, что страна, с точки зрения других стран, гораздо более независима в области финансового рынка.

Ранее сенаторы США от республиканской и демократической партий внесли законопроект о новых санкциях против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.