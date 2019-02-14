Чижов рассказал о будущем «Северного потока — 2» после ужесточения газовой директивы
Российский постпред при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов оценил, как ужесточение газовой директивы повлияет на реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в отношении начала действия поправок к газовой директиве возможны различные варианты.
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«Но газопровод построен будет, можете не сомневаться» , — заверил Чижов.
Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза и Европарламент предварительно одобрили ужесточение газовой директивы ЕС.