В США захотели помешать Венесуэле выплатить долги России

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Член комитета американского конгресса по иностранным делам Брэд Шерман призвал американскую администрацию обеспечить невыплату оппозицией Венесуэлы долгам России, передает РИА «Новости».

В ходе заседания Шерман задал вопрос спецпредставителю США по Венесуэле Эллиоту Абрамсу, проинформировал ли Вашингтон Москву о том, что оппозиция не будет возвращать России долги правительства Венесуэлы.

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«Нет, в подобной форме не говорили. Это решение, которое должны принять они (оппозиция. — «Газета.Ru») сами», — ответил Абрамс.

Он также подчеркнул, что оппозиция Венесуэлы обещала платить по «законным долгам». Шерман на это возразил, что санкции за невыплаты «по преступным долгам» не должны применяться.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Китай ведет переговоры с оппозицией Венесуэлы, чтобы защитить свои инвестиции.