Глава ФНС предложил ввести налоговый мониторинг для госкомпаний
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин предложил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность введения системы налогового мониторинга для госкомпаний. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, этот режим снижает издержки предприятий и обеспечивает прозрачность, а также повышает достоверность налоговой отчетности.
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Он добавил, что новая система налогового контроля позволяет на 30% сократить трудозатраты на сопровождение мероприятий по налоговому контролю.
«Колоссально сокращается количество истребованных документов», — заключил Мишустин.
Ранее была названа причина проверок ФСБ и ФНС в агрохолдингах.