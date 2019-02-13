Глава ФНС предложил ввести налоговый мониторинг для госкомпаний

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Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин предложил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность введения системы налогового мониторинга для госкомпаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, этот режим снижает издержки предприятий и обеспечивает прозрачность, а также повышает достоверность налоговой отчетности.

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Он добавил, что новая система налогового контроля позволяет на 30% сократить трудозатраты на сопровождение мероприятий по налоговому контролю.

«Колоссально сокращается количество истребованных документов», — заключил Мишустин.

Ранее была названа причина проверок ФСБ и ФНС в агрохолдингах.