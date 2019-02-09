В МИД назвали условие транзита газа через Украину

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА «Новости».

По его словам, существует «целый ряд элементов», на которые Киев пока не может пойти. Также он указал на неопределенность во всей газотранспортной системе Украины.

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«Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт, можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений. Но, похоже, Украина такую опцию отвергает», — отметил Панкин.

При этом замминистра подчеркнул, что заставить Россию экспортировать газ через Украину на невыгодных для нее условиях Киеву не удастся. «Номер» с помехами реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» «не пройдет», заключил Панкин.

Ранее сообщалось, что Украина резко увеличила транзит российского газа в Европу.