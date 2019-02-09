«МигКредит» признан микрофинансовой компанией года

Лучшей микрофинансовой компанией 2018 года по версии «Банки.ру» стал «МигКредит».

По словам директора департамента аналитики и контента «Банки.ру» Сабины Хасановой, «МигКредиту» удалось стать лидером в своем сегменте благодаря не только качеству продуктов и услуг, но и уникальной модели обслуживания.

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«Эта компания за восемь лет существования выбилась в лидеры рынка, а подкрепленный качеством рост ценится вдвойне, — отметила Хасанова. — Уникальная гибридная модель кредитования через онлайн- и офлайн-каналы приносит свои плоды: в минувшем году компания увеличила количество выданных займов на 80%, а клиенты при этом продолжают отмечать высокое качество ее услуг».

Награду получил генеральный директор «МигКредита» Олег Гришин, который в ответном слове сказал: «Я фантастически и безумно счастлив, что очень крутая и авторитетная компания «Банки.ру» выделила нас на финансовом небосклоне. У нас классные финансовые продукты, мы взаимодействуем со многими крупными компаниями, у нас отличная стратегия, видение. Но в конце концов все решали люди, а не стратегия. Спасибо вам».