Совет ЕС сделал заявление по газовой директиве
Совет Евросоюза опубликовал заявление по газовой директиве, передает ТАСС.
Как отмечается, ее финальная редакция распространит нормы ЕС на все трансграничные газопроводы.
«Предложенные поправки распространят применение действующих в ЕС норм газового рынка на газопроводы в и из третьих стран», — говорится в тексте заявления Совета ЕС.
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В то же время этот документ будет допускать исключения для уже существующих проектов. Это связано с недостатком правил, которые применяются к газопроводам между членами ЕС и третьими странами.
Уточняется, что переговоры по газовой директиве начнутся 12 февраля.
Ранее сообщалось, что появились детали проекта Франции и Германии по газовой директиве ЕС.