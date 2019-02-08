Совет ЕС сделал заявление по газовой директиве

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Совет Евросоюза опубликовал заявление по газовой директиве, передает ТАСС.

Как отмечается, ее финальная редакция распространит нормы ЕС на все трансграничные газопроводы.

«Предложенные поправки распространят применение действующих в ЕС норм газового рынка на газопроводы в и из третьих стран», — говорится в тексте заявления Совета ЕС.

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В то же время этот документ будет допускать исключения для уже существующих проектов. Это связано с недостатком правил, которые применяются к газопроводам между членами ЕС и третьими странами.

Уточняется, что переговоры по газовой директиве начнутся 12 февраля.

Ранее сообщалось, что появились детали проекта Франции и Германии по газовой директиве ЕС.