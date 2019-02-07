Малый и средний бизнес Тульской области получил от госкомпаний заказов на 27 млрд руб.

Тульская область вошла в тройку лидеров среди регионов Центрального федерального округа по объему закупок компаний с госучастием у предприятий малого и среднего бизнеса. Такая статистика приведена в ходе круглого стола, прошедшего в Туле с участием Корпорации МСП, говорится в сообщении корпорации.

«По итогам 2018 года по объему закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП Тульская область (с объемом закупок у субъектов МСП

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26,87 млрд рублей) занимает 3-е место среди регионов ЦФО», – рассказала руководитель Дирекции информационного обеспечения и методологии организации закупок у субъектов МСП Корпорации МСП Наталья Власова

При этом в 2018 году прирост объема закупок составил 161,16% — за год он составил 16,6 млрд руб.

Согласно законодательству, крупнейшие компании с госучастием обязаны выделять квоты на закупки товаров и услуг у малого и среднего бизнеса. Согласно данным Росстата, в 2017 году (более свежих данных нет) доля МСП в российской экономике составляла 21,9%.