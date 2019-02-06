Трамп выдвинул кандидата на пост главы ВБ

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру замминистра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса на пост президента Всемирного банка (ВБ), передает Reuters.

Как отмечается, Мэлпас является сторонником Трампа. Он известен критикой многосторонних институтов, а также обещал проводить «нацеленные на рост» реформы во Всемирном банке.

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Уточняется, что теперь кандидатура Трампа будет выдвинута на голосование в исполнительном совете ВБ.

Ранее FT называл Иванку Трамп кандидатом на пост главы Всемирного банка.

Глава Всемирного банка Джим Ен Ким покинул свой пост 1 февраля 2019 года, задолго до окончания его полномочий в 2022 году. Выполнять обязанности президента организации временно будет ее исполнительный директор Кристалина Георгиева. Уход Ким объяснял желанием вернуться в частный сектор экономики.