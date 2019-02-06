Пять компаний стали победителями премии «Немалый бизнес»

Организаторы национальной премии для представителей малого и среднего предпринимательства «Немалый бизнес» определили победителей конкурса в пяти номинациях и Гран-при.

На конкурс, учрежденный по инициативе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, было подано около 32 тыс. заявок. После отбора организаторов и зрительского голосования определился топ-25 номинантов, из них жюри, состоящее из организаторов, выбрало победителя в каждой номинации и обладателя Гран-при. Лауреаты получат поддержку для развития своего бизнеса от государства и партнеров конкурса.

Реклама

«Мы идем на эту премию. Сегодня мы должны наградить лучших, страна должна узнать своих героев. Это только начало», - сказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Ранее ТАСС сообщал, что президент РФ Владимир Путин в среду, 6 февраля, как ожидается, примет в Кремле победителей национальной премии.

По словам Титова, задача государства - познакомиться с сообществом молодых предпринимателей и поддержать их. В номинации «Ранний успех» (достижение максимальных результатов в возрасте до 25 лет) победителем стала Юлия Кузнецова, основательница сети языковых школ в городе Гагарине Leo Language School.

Лучшей компанией в номинации «Стремительный рост» (максимально высокий рост финансовых показателей за последние два года) стал владелец муромского производителя напитков «Домашние Рецепты» Духовской Андрей.

Победу в номинации «Инновационный прорыв» (технические или управленческие инновации, за счет которых экономические показатели резко возросли) одержал Илья Сачков, владелец международной компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB.

Лидером в номинации «Добрый бизнес» (социально-ориентированный бизнес и корпоративная социальная ответственность) признан владелец красноярского производителя реабилитационных тренажеров «ВелоЛидер» Артем Маланин.

В номинации «Реальный продукт», предусмотренной для компаний-производителей, победил Артем Копылов владелец воронежского производителя зерносушилок конвейерного типа «МИГ» «Агромиг».

Гран-при получил Николай Кузяков, кондитерская компания «Ванюшкины сладости» из Пензенской области.

«Основная надежда [от премии] для нашего бизнеса - популяризация, развитие, масштабирование. Но это не самое главное. Самое главное, чтобы наши дети и внуки, выходя на улицу видели инициативных людей, которые бы не говорили о своих проблемах, а говорили о том, как их решить. Думаю, что этот тот фундамент, который закладывается на будущее для того, чтобы малый бизнес рос. Если больше будет таких премий, то популяризация будет расти», - сказал Кузяков.