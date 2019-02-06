Путин разрешил Генпрокуратуре проверять наличие у чиновников счетов за рубежом

Президент России Владимир Путин наделил Генеральную прокуратуру полномочиями по проверке российских чиновников на наличие счетов за рубежом.

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Генпрокуратура сможет направлять запрос в ЦБ, который, в свою очередь, обращается в надзорный орган иностранного государства.

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Одновременно устанавливается запрет на раскрытие полученной информации третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Документ вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.