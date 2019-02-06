Путин подписал указ об отмене ограничительных мер против Турции

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых ограничительных мер в отношении Турции.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ расширяет круг граждан Турции, которые исключаются из-под действия ограничительных мер. В перечень включены владельцы действительных специальных паспортов, направленные в Россию в краткосрочные командировки, в том числе в диппредставительства Турции в России.

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МИД поручено направить турецкой стороне уведомление о частичном возобновлении действия соглашения об условиях взаимных поездок граждан от 12 мая 2010 года.

Указ вступает в силу со дня публикации.